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«Слом» Минских соглашений - это продолжающееся невыполнение Россией своих обязательств. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Слом Минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ, как их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии», – отметила она.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Киев совершит «колоссальную ошибку по слому Минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса».

«Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому Минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим», — сказал Лавров.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса.

«За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

8 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон и передал его на подпись Президенту Петру Порошенко.

 

 
ForUm

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