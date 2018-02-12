За минувшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 9 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня ни один военнослужащий не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении враг днем ​​и в темное время суток вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Зайцев.

На донецком направлении противник сосредоточил свою огневую активность на приморской области нашей обороны. В частности, минометы калибра 120 и 82 мм враг применил вблизи Талаковки. При этом захватчики сопровождали обстрелы огнем из вооружения БМП. Вблизи Водяного и Широкино зафиксирован вражеский огонь из минометов различных калибров. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.