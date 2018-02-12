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Во второй день зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (Республика Корея) было разыграно шесть комплектов наград.

Лидирует в общекомандном зачете сборная Германии, в активе которой 3 золотые и 1 бронзовая медали, сообщает Укринформ.

Вслед за немцами идут голландцы (2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая) и норвежцы (1, 4, 3).

Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1. Давид Гляйршер (Австрия) - 3.10,702. 2. Крис Мацдзер (США) - 3.10,728. 3. Йоханнес Людвиг (Германия) - 3.10,932... Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба - Украина) в финал не пробились.

Фристайл. Женщины. Могул. 1. Перрин Лаффон (Франция) - 78,65. 2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) - 78,56. 3. Юлия Галышева (Казахстан) - 77,40… Татьяна Петрова (Украина) в финал не попала.

Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Арнд Пайффер (Германия) - 23.38,8 (0 штрафных кругов). 2. Михаил Крчмар (Чехия) - отставание 4,4 секунды (0). 3. Доминик Виндиш (Италия) – 7,7 секунды (1)… 21. Дмитрий Пидручный - 48,7; 40. Артем Прима - 1.36,1 (2);  46.  Сергей Семенов - 1.46,1 (1); 78.  Владимир Семаков (все - Украина) - 2.52,9 (3).

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 метров. 1. Свен Крамер (Голландия) - 6.09,760 (олимпийский рекорд). 2. Тед-Ян Блумен (Канада) - 6.11,616. 3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.11,618.

Лыжные гонки. Скиатлон. 30 км. 1. Симен Крюгер - 1:16.20,0. 2. Мартин Йонсруд Сундбю - отставание 8,0 секунды. 3. Ханс Кристер Холунд (все - Норвегия) - 9,9 секунды... Алексей Красовский (Украина) - не финишировал.

Сноуборд. Мужчины. Слоуп-стайл. 1. Редмонд Джерард (США) - 87,16 балла. 2. Макс Паррот - 86,00. 3. Марк Макморрис (оба - Канада) - 85,20.

Напомним, 10 февраля, в первый день XXIII зимних Олимпийских игр было разыграно пять комплектов наград. Лидерство в общекомандном зачете захватила сборная Германии, которая завоевала 2 золотые медали.

 
ForUm

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