Государственный концерн «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса C-125М «Печора». Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Государственный концерн «Укроборонпром» продолжает разработку средств противовоздушной обороны для ВСУ. Недавно успешные испытания прошел модернизированный зенитно-ракетный комплекс C-125М «Печора», – отметил он.

По словам Президента, дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения - 25 км. «Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей. Сейчас предприятие готовится к серийной модернизации таких ракет», – подытожил он.

Напомним, отечественная компания «Радионикс» и Государственное предприятие «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» провели пуски ракет модернизированного ЗРК C-125М «Печора».