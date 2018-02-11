Тысячи людей вышли в субботу на демонстрацию против расизма в итальянском городе Мачерата.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе сторонник ультраправых открыл огонь по африканским мигрантам и ранил шесть человек. По словам полиции, нападение было совершено на расовой почве.

Власти Мачераты сначала запретили демонстрацию из-за опасений вспышки насилия, но в пятницу разрешили провести акцию.

Итальянцы и мигранты мирно несли итальянские флаги и баннеры с лозунгами против насилия. В небо запустили красные воздушные шары в форме сердца с именами жертв стрельбы.

На одном из плакатов была надпись «фашист Сальвинии». Он касался Маттео Сальвини, лидера ультраправой партии «Лига Север», которая ведет антииммигрантскую политику.

По данным организаторов, в городе с населением 40 тысяч человек участие в протесте приняли 30 тысяч человек, сообщает ANSA.

В субботу в Мачерате сторонник ультраправых открыл огонь по людям и ранил нескольких выходцев из стран Африки. Он пошел на это после того, как узнал об аресте нигерийца по подозрению в причастности к смерти 18-летней женщины.

В четверг вечером между полицией и ультраправыми демонстрантами, которые вышли на защиту действий стрелка, в Мачерате возникли столкновения. Полиция разгоняла несанкционированный протест дубинками.

Расизм и иммиграция стали центральными вопросами в итальянской парламентской избирательной кампании. С 2014 года в Италию прибыли более 630 тысяч мигрантов.