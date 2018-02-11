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Возле оккупированного Первомайска Донецкой области боевики открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного мини-аппарата СММ ОБСЕ, сообщается в отчете миссии за 9 февраля.

«Осуществляя патрулирование в 300 м к западу от западной окраины н. п. Первомайское (неподконтрольный правительству, 68 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 11 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5 км к востоко-юго-востоку. По оценке СММ, огонь велся по мини-БПЛА, который в то время пролетал примерно в 1,7 км к юго-востоку от позиции наблюдателей», – говорится в сообщении.

В СММ подчеркнули, что члены патруля укрылись за бронированными автомобилями и забрали БПЛА, который поврежден не был.
ForUm

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