Производство санитарных автомобилей «Богдан 2251» решено приостановить до устранения выявленных недостатков и совершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что по результатам заседания круглого стола, состоявшегося 31 января под председательством заместителя министра обороны генерал-майора Олега Шевчука было принято решение сформировать три рабочих группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон с целью выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей «Богдан 2251».

Координатором рабочей группы по технической составляющей назначен представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, медицинской - представитель научно-исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии, эксплуатационной - представителя Центрального автомобильного управления вооружения Вооруженных сил Украины.

Деятельность групп будет сосредоточена над решением таких основных проблемных вопросов, как выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского кунга.

В Минобороны подчеркнули, что конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса «А».