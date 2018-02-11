Вечером 10 февраля в Соломенском районе Киева мужчина открыл огонь в сторону посетителей кафе, в результате три человека пострадали, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, в 21:30 на линию «102» позвонил очевидец и сообщил, что видел, как неизвестный мужчина стрелял из пистолета в сторону прохожих. На место выехали следственно-оперативная группа и патрули полиции.

Предварительно правоохранители установили, что 33-летний злоумышленник ссорился со своей женой. Затем достал пистолет и начал стрелять в сторону посетителей кафе. В результате три человека получили синяки и от госпитализации отказались.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он не смог объяснить своих действий, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция осмотрела место происшествия и изъяла семь гильз.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского Управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.