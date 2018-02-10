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Оперативники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке сотрудника одного из подразделений спецслужбы в Волынской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленник систематически требовал от местных предпринимателей неправомерную выгоду за не создание препятствий при осуществлении экспортно-импортных операций.

Сотрудники СБУ задержали «коллегу» в Луцке при получении от бизнесмена очередной взятки в размере трех тысяч долларов США.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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