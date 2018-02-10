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В Киеве на карантин из-за гриппа закрыли 75 школ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Сейчас учебный процесс приостановлен в 75 школах (2127 классов) полностью и в 59 школах (386 классов) покласово», – отметил он.

По словам Поворозника, наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах.

Не закрыто ни одного класса в Шевченковском районе.

Он также сообщил, что по состоянию на 8 февраля в школах отсутствовали 6509 детей, заболевших гриппом и ОРВИ.

Напомним, 1 февраля в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей члены постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях - при отсутствии 20% от общего количества учащихся.
ForUm

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