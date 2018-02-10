также в разделеОбщество
Вятрович: Декоммунизация в Украине фактически завершена 39
Украинские миротворцы после 14-летней миссии возвращаются из Либерии 23
В Черновицкой области остаются обесточенными 8 населенных пунктов 22
Лещенко после проигранного суда продолжает распространять ложь и манипуляции в отношении Иванющенко 52
За сутки в зоне АТО – 11 обстрелов, ранен 1 военный 17
В Луцке на взятке задержали сотрудника СБУ 48
Суд арестовал Шепелева на 2 месяца 40
9 февраля. Картина дня 186
Очередной циклон принесет в Украину сильные осадки 78
В прошлом году больше всего украинцев выезжало в Польшу и РФ 37
Бельгийцы построят солнечную электростанцию на Житомирщине 37
«Постоянно били»: Шепелев рассказал подробности своего задержания 88
За три года СБУ запретила въезд в Украину 303 иностранцам 34
Порошенко ввел в действие решение СНБО о борьбе с информагрессией РФ 47
У прокуратуры есть доказательства сотрудничества Шепелева с ФСБ 43
В Канаде расследуют кражу вареников из украинской церкви 61
В СБУ прокомментировали телесные повреждения Шепелева 87
В Одесской области обнаружили опаснейший генотип вируса кори 37

Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член комитета премии Ростислав Семкив.

Результаты голосования:

Литература - Эмма Андиевская;

Публицистика - Сергей Плохий;

Музыкальное искусство - Виктория Полевая;

Визуальные искусства - Павел Маков;

Киноискусство - Владимир Тихий, Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко, Юрий Грузинов.

«На основании решения Комитета будет внесено представление на рассмотрение Президента Украины», – подчеркнул он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги