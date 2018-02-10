Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член комитета премии Ростислав Семкив.
Результаты голосования:
Литература - Эмма Андиевская;
Публицистика - Сергей Плохий;
Музыкальное искусство - Виктория Полевая;
Визуальные искусства - Павел Маков;
Киноискусство - Владимир Тихий, Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко, Юрий Грузинов.
«На основании решения Комитета будет внесено представление на рассмотрение Президента Украины», – подчеркнул он.
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