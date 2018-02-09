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Инфляция в Украине в январе 2018 года составила 1,5% по сравнению с 1% в декабре 2017 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 14,1% с 12,6% за минувший год, сообщает 112 Украина.

Базовая инфляция в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составила 0,7%, к январю минувшего года – 9,8%.

Напомним, в 2017 году потребительские цены повысились на 13,7%. 
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