Потребительская инфляция в 2017 году на уровне 13,7% превысила цель Национального банка (8% ± 2 п.п. на конец года) главным образом из-за действия факторов, на которые регулятор не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики.



Как говорится в комментарии НБУ, речь идет прежде всего о сокращении предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильной ситуации в животноводстве, росте мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания.

Также рост цен обусловило увеличение производственных затрат, в частности, на оплату труда и стремительное восстановление потребительского спроса. Регулятор напомнил, что в октябре предупреждал о превышении инфляции по итогам года целевого диапазона, однако инфляция отклонилась даже более существенно, сообщает УНИАН.

По информации НБУ, это было связано с действием ряда факторов в конце года, включая более высокие пенсионные выплаты.

Также сообщается, что Нацбанк будет и в дальнейшем направлять свою политику на замедление темпов роста цен и достижение целей по инфляции, а траекторию и сроки возврата инфляции к целевым ориентирам отобразит в новом макроэкономическом прогнозе 25 января.

Напомним, в 2017 году потребительские цены повысились на 13,7%.