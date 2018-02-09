Глава партии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Мартин Шульц (Martin Schulz) отказался от поста министра иностранных дел Германии.
«Этим я объявляю об отказе от поста в федеральном правительстве и горячо надеюсь, что на этом дебаты внутри партии завершатся», - заявил он в пятницу, 9 февраля, сообщает DW.
«Мы все занимаемся политикой для людей в этой стране. К этому относится то, что мои амбиции должны стоять ниже интересов партии», - добавил Шульц.
Напомним, 7 февраля во время переговоров между немецкими консерваторами и социал-демократами было достигнуто согласие относительно коалиционного соглашения.
Они пришли к соглашению по поводу коалиционного договора и распределили места в кабинете министров.
Согласно договоренности, лидер социал-демократов Мартин Шульц должен было возглавить министерство иностранных дел.
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