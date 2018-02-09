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Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что переехал из квартиры на улице Костельной в жилье подальше от центра Киева, поскольку не может ее больше себе позволять. Об этом он заявил журналистам на крыльце пятизвездочного отеля Fairmont.

«Если вам интересно, как я роскошно живу, то я живу в двухкомнатной квартире на данный момент на 22-м этаже где-то за Печерском, подальше от центра, около Московской площади», - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, что он делал в гостинице, сообщает «Украинская правда».

«Я после всего своего президентства нажил деньги на то, чтобы снять двухкомнатную квартиру. С Костельной я уже, кстати, съехал, потому что это был офис, и там мы не могли позволить себе дальше жить», - добавил политик.

Он рассказал, что в отель его пригласила группа иностранных «серьезных гостей» выпить чай.

Как известно, ранее Саакашвили жил в квартире дома №7 по улице Костельной в центре столицы. Именно там Апелляционный суд Киева решил держать его под ночным домашним арестом.

26 января Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения экс-председателю Одесской ОГА в виде домашнего ареста в ночное время.

6 февраля срок домашнего ареста истек.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура не будет подавать ходатайство о продлении меры пресечения для Саакашвили. 

9 февраля в столичную гостиницу Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находился Саакашвили, приезжали спецназовцы, которые пытались его задержать.
ForUm

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