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В пятницу, 9 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,04/27,07 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,16/33,19 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4654/0,4662 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,0662 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 420 сделок на сумму 243,5 млн долл.

Напомним, в четверг, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,08/27,12 грн/долл.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на 9 февраля на уровне 27,12.
ForUm

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