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В Одесской области в отличие от других областей Украины циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul). Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, сообщает пресс-служба ОГА.

По его словам,  B3 (Kabul) провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения.

«Тяжелая ситуация по кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны. Мы отдавали образцы в Национальную лабораторию Украины. Подтвердили более агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul) только на территории Одесской области. Поэтому для нас крайне важно, чтобы максимальное количество людей сделали прививки. Вообще, в мае 2017 года охват иммунизацией составлял лишь 20%. Мы провели широкомасштабную информационную кампанию: эфиры, пресс-конференции, работа в районах, в учебных заведениях. Следовательно, мы довели коллективный иммунитет к 93%. Сейчас мы ждем еще дополнительно 9000 доз вакцины», - отметил Степанов.

В других областях Украины циркулируют европейские образцы вируса D8. И только в Одесской области, кроме D8, обнаружили B3 (Kabul), который характеризуется высокой патогенностью и вирулентностью. Его агрессивность дает высокий уровень заболеваемости и летальности. Такие результаты были лабораторно подтверждены в Копенгагене.

Напомним, всего с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли 10 взрослых и детей.
ForUm

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