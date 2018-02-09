Полиция Канады расследует факт кражи вареников в ночь на Рождество из Украинской католической церкви.
Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.
«Королевская канадская конная полиция (Canora RCMP) подтвердила, что расследует похищение вареников из помещения Украинской католической церкви в городе Канора (провинция Саскачеван) в ночь с 24 на 25 января», - написал он в Twitter.
Королівська Канадська Кінна Поліція підтвердила, що розслідує #ВикраденняВареників з приміщень Української Католицької Церкви в місті Канора #Саскачеван протягом ночі 24/25 січня: https://t.co/gcL4VPpwA3— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 9 февраля 2018 г.
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