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Полиция Канады расследует факт кражи вареников в ночь на Рождество из Украинской католической церкви.

Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

«Королевская канадская конная полиция (Canora RCMP) подтвердила, что расследует похищение вареников из помещения Украинской католической церкви в городе Канора (провинция Саскачеван) в ночь с 24 на 25 января», - написал он в Twitter.

 


 

 
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