Несмотря на судебные запреты компаниям Hogan Lowells, Kroll, AlixPartners, Asters и другим осуществлять любые действия, связанные с оказанием услуг «ПриватБанку» и НБУ, компания AlixPartners по-прежнему обрабатывает базу клиентов «ПриватБанка» в Украине и на Кипре.

Об этом свидетельствует переписка, опубликованная журналистом Александром Дубинским на своей странице в Facebook, по электронной почте вице-президента компании AlixPartners Джона Брюса (John Bruce), в которой он обращается к одному из топ-юристов «ПриватБанка» Елене Зубченко, сообщают Українаські новини.

«Он ссылается на их встречу 31 января 2018 года, и, среди прочего, просит, чтобы банк выдал всю имеющиеся в системе банка информацию о клиентах кипрского филиала, попавших под bale-in (включая описание бизнеса, финансовую отчетность, бизнес-модели и всю информацию из досье клиентов). Он также запрашивает всю информацию из файлов банка, включая финансовую и операционную информацию о 23 украинских клиентах. И подчеркивает, что такая информация должна быть доступна им в Лондоне. То есть, грубо нарушает определения судов о запрете AlixPartners получать какие-либо сведения из «ПриватБанка», - отмечает Дубинский.

Дубинский отмечает, что на данный момент действует два судебных запрета для данной компании.

«15.12.2017 года Соломенский районный суд г. Киева, а затем 04.01.2018г. уже Киевский районный суд г. Одессы вынесли определения, которыми в том числе, запретили компаниям Hogan Lowells, Kroll, AlixPartners, Asters и другим, – осуществлять любые действия, связанные с оказанием услуг «ПриватБанку» и НБУ. Конечно, после появления этих решений, по указанию АП, как по взмаху волшебной палочки - суды отменили свои же решения. Однако, такие отмены были обжалованы в апелляции, и ни одна из апелляций еще не была рассмотрена. То есть, решения судов о запрете представителям Hogan Lowells, Kroll, AlixPartners, Asters сотрудничать с «ПриватБанком» – действуют», - отмечает он.

При этом, отмечает Дубинский, «особо циничным является тот факт, что они даже не удосуживаются вооружиться официальными запросами, а просто дают указание сотрудникам Приватбанка по электронной почте».

Ранее СМИ сообщали об утечке информации о клиентах Приватбанка в Москву, через российский офис Kroll.