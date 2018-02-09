Угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины могут выходить сразу по нескольким направлениям, исходя из этого, одним из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск является повышение их мобильности.

Такой вывод 8 февраля, во время встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе высказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, речь идет о перемещении соответствующих сил и средств – бригад, полков, батальонов, которые будут перемещаться на угрожаемые направления, исходя из активности и оценки характера действий противника. Соответствующие действия отрабатывались в ходе стратегических учений, которые предусматривали перемещения и осуществления маневра на большие расстояния.

«Я говорю об обучениях: «Летняя гроза 2016», «Южный ветер 2016» и «Несокрушимая устойчивость 2017», когда осуществлялось перемещение различными способами. Имеется в виду – железнодорожным, автомобильным транспортом, своим ходом, воздушным транспортом, и рейдовые действия десантно-штурмовых войск на расстояние более 1000 километров», - напомнил начальник Генштаб.

Он также отметил, что во время таких учений большое внимание уделяется способности войск преодолевать водные преграды, которых много в Украине.

«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие-либо «фейковые» не вбрасывал документы, у нас нет задач за пределами границ Украины», - подчеркнул Виктор Муженко.

«Вы и ваши Вооруженные силы достигли довольно значительного прогресса за столь короткое время. Дело здесь не просто в достижениях за короткое время, а в том, что все это было сделано во время войны. Я не знаю ни одного народа, ни одной страны, которая сделала то, что вы делаете сейчас. Вы можете гордиться тем, что вы уже сделали, вы можете гордиться своими Вооруженными силами. Я лично горжусь тем, что являюсь свидетелем и частью этого процесса развития ваших Вооруженных сил, - отметил военный атташе ФРГ Норберт Хесс.