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Вопрос увеличения пенсий для военных пенсионеров является сверхчувствительным и сейчас прорабатывается на уровне Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Он отметил, что существенной составляющей инициативы является необходимость справедливо дифференцировать повышение. «В системе есть те, кто не видел, что такое война и реальные боевые действия. Их нельзя ставить в одну линейку. Я убежден, - сказал Гройсман. - Но я хочу подчеркнуть: если мы примем закон в феврале или в марте, всем пересчитаем пенсии с января».

Премьер-министр подчеркнул, что правительство уважает всех, кто защищает государство и работает сразу по двум направлениям – повышение зарплат действующим военным и пенсионерам.

Решение о повышении пенсий военным пенсионерам является следующим шагом внедрения пенсионной реформы в Украине. В конце 2017 правительство наработало рамочный проект закона по этому вопросу и передало его в дальнейшей обработки в Совет национальной безопасности и обороны, поскольку любые вопросы военного направления согласно законодательству нужно согласовывать с этим органом.

Напомним, 3 октября 2017 Верховная Рада приняла пенсионную реформу, а 11 октября данный закон  вступил в силу.

В декабре Кабмин разработал проект закона о повышении пенсийвоеннослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и направил документ в Совет национальной безопасности и обороны для дальнейшего обсуждения.

Реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.


 
ForUm

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