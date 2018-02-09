У задержанного экс-депутата Александра Шепелева сломана челюсть и зашита бровь. Об этом сообщила журналистам подруга жены Шепелева Елена Гуменюк, передает Украинская правда.
Заседание Печерского суда по избранию меры пресечения для экс-нардепа до сих пор не началось.
Суд должен был начаться в 11:30.
В суде находится прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко. Он предупредил журналистов, что скорее всего заседание будет закрытым.
Единственная возможный мера пресечения, которую может избрать суд, – содержание под стражей, поскольку Шепелева подозревают в государственной измене.
Напомним, 8 февраля сотрудники СБУ задержали под Киевом бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств.
У него обнаружили удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».
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