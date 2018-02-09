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У задержанного экс-депутата Александра Шепелева сломана челюсть и зашита бровь. Об этом сообщила журналистам подруга жены Шепелева Елена Гуменюк, передает Украинская правда.

Заседание Печерского суда по избранию меры пресечения для экс-нардепа до сих пор не началось.

Суд должен был начаться в 11:30.

В суде находится прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко. Он предупредил журналистов, что скорее всего заседание будет закрытым.

Единственная возможный мера пресечения, которую может избрать суд, – содержание под стражей, поскольку Шепелева подозревают в государственной измене.

Напомним, 8 февраля сотрудники СБУ задержали под Киевом бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств. 

У него обнаружили удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики». 
ForUm

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