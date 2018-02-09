Конгресс США не принял новый бюджет, сделав неизбежной по меньшей мере кратковременную приостановку работы федеральных учреждений после полуночи по вашингтонскому времени (06:00 по Гринвичу, 09:00 по Киевскому времени). Об этом сообщает BBC.

Предыдущий «шатдаун» продолжался три дня с 20 по 23 января и завершился принятием временного бюджета на три недели. Срок действия этого бюджета истекает в полночь по местному времени, после чего федеральные учреждения должны будут прекратить выполнять все свои функции, кроме жизненно важных.

Ранее на этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось по проекту нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов.

Однако консервативный сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, выступающий против любого наращивания расходов федерального правительства, сумел в одиночку затянуть заседание палаты так, что времени на голосование до полуночи не осталось.

20 января федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи - срока истечения нынешнего закона о финансировании правительства. Против закона проголосовало большинство сенаторов-демократов. Такую ситуацию в США называют шатдауном.

После шатдауна ряд госучреждений по всей стране прекратили работу, чиновников отправили в неоплачиваемый отпуск. Стратегически важные ведомства, занимающиеся вопросами общественной и национальной безопасности, продолжают выполнять свои функции.