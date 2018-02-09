также в разделеМир
Богатейшие люди мира за день потеряли $93 миллиарда 11
Запущенную в космос Tesla официально признали спутником 60
Twitter признал участие российских троллей в кампании за Brexit 21
Россия объяснила, почему не отдает Польше обломки самолета Качиньского 81
Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджет 28
За пост президента РФ будут бороться 8 кандидатов 55
В результате авиаудара коалиции погибли более 100 бойцов сил Асада 123
КНДР провела накануне Олимпиады военный парад 69
США создадут ядерное оружие малой мощности для сдерживания «одной страны» 100
Польская оппозиция готовит свой «исторический» закон 64
Маск назвал возможную причину крушения третьего ускорителя Falcon Heavy 86
СМИ: У фигурантов «кремлевского доклада» начались проблемы 119
Япония протестует из-за военных учений РФ на Курилах 53
SpaceX запустила в космос ракету с кабриолетом Tesla 383
На Тайване из-за землетрясения завалился отель, внутри остаются люди 45
Госдеп США назвал РФ ответственной за продолжение химатак в Сирии 43
РФ разместила «Искандеры» под Калининградом на постоянной основе 100
СМИ: Россия ответила на сбитый Су-25 в Сирии обстрелом больницы 177

Конгресс США не принял новый бюджет, сделав неизбежной по меньшей мере кратковременную приостановку работы федеральных учреждений после полуночи по вашингтонскому времени (06:00 по Гринвичу, 09:00 по Киевскому времени). Об этом сообщает BBC.

Предыдущий «шатдаун» продолжался три дня с 20 по 23 января и завершился принятием временного бюджета на три недели. Срок действия этого бюджета истекает в полночь по местному времени, после чего федеральные учреждения должны будут прекратить выполнять все свои функции, кроме жизненно важных.

Ранее на этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось по проекту нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов.

Однако консервативный сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, выступающий против любого наращивания расходов федерального правительства, сумел в одиночку затянуть заседание палаты так, что времени на голосование до полуночи не осталось.

20 января федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи - срока истечения нынешнего закона о финансировании правительства. Против закона проголосовало большинство сенаторов-демократов. Такую ситуацию в США называют шатдауном.

После шатдауна ряд госучреждений по всей стране прекратили работу, чиновников отправили в неоплачиваемый отпуск. Стратегически важные ведомства, занимающиеся вопросами общественной и национальной безопасности, продолжают выполнять свои функции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги