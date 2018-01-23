также в разделеМир
Турецкая армия начала новое наступление на сирийский Африн 92
Новым президентом ПАСЕ избран итальянец Микеле Николетти 44
В Греции требовали от Македонии сменить название страны 81
Ответственность за теракт в Кабуле взял на себя «Талибан» 41
В мире резко возросло число миллиардеров 93
«Логика паразитов»: В РФ прокомментировали возможный счет Молдовы за оккупацию 115
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств 75
Турция начала наземное наступление на севере Сирии 76
Молдова потребует компенсацию у России за оккупацию Приднестровья 59
Автобус в Казахстане, в котором погибли 52 человека, загорелся от газовой плиты 95
Пророссийская партия Сербии призвала Путина ввести войска в Косово 109
Twitter нашел несколько тысяч новых ботов российской «фабрики троллей» 61
«Шатдаун» в США: правительство прекратило работу из-за отсутствия денег 100
Первый танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики 308
Джонсон предложил построить мост между Британией и Францией 121
Названы главные претенденты на вступление в ЕС 105
Турция снова продлила режим ЧП 36
В РФ школьник с топором напал на школу, пострадали 5 человек 161

Американские конгрессмены вслед за сенаторами смогли наконец достичь соглашения, позволяющего продлить финансирование работы федерального правительства США на ближайшие три недели - до 8 февраля. Это позволит возобновить работу госучреждений, приостановленную в ночь на субботу.

Резолюция о принятии законопроекта набрала в Сенате 81 голос при 60 необходимых, против высказались 18 сенаторов, а в палате представителей - 266 голосов при 150 против.

Лидеры Демократической партии согласились поддержать законопроект, приняв обещания республиканцев вернуться в будущем к обсуждению вопроса о статусе юных мигрантов-нелегалов.

Этот шаг со стороны демократов вызвал вспышку возмущения со стороны либеральных НКО, недовольных тем, что демократы пошли на сделку с республиканцами, не добившись от тех никаких конкретных поблажек для нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп подписал закон после того, как он был одобрен обеими палатами конгресса, сообщает Би-би-си.

Это уже четвертая временная мера по преодолению «шатдауна» с октября прошлого года, поскольку законодатели не могут прийти к консенсусу в вопросе долговременного бюджета.

Ожидается, что правительство во вторник возобновит работу. Тысячи федеральных служащих, которые были отправлены во временный неоплачиваемый отпуск, вздохнули с облегчением.

Напомним, сенат США вечером в пятницу, 19 января, не принял проект временного финансирования федерального правительства. Его целью было избежание так называемого «шатдауна» (government shutdown) – временной приостановки работы органов власти и госучреждений за отсутствия финансирования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги