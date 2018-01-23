Американские конгрессмены вслед за сенаторами смогли наконец достичь соглашения, позволяющего продлить финансирование работы федерального правительства США на ближайшие три недели - до 8 февраля. Это позволит возобновить работу госучреждений, приостановленную в ночь на субботу.

Резолюция о принятии законопроекта набрала в Сенате 81 голос при 60 необходимых, против высказались 18 сенаторов, а в палате представителей - 266 голосов при 150 против.

Лидеры Демократической партии согласились поддержать законопроект, приняв обещания республиканцев вернуться в будущем к обсуждению вопроса о статусе юных мигрантов-нелегалов.

Этот шаг со стороны демократов вызвал вспышку возмущения со стороны либеральных НКО, недовольных тем, что демократы пошли на сделку с республиканцами, не добившись от тех никаких конкретных поблажек для нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп подписал закон после того, как он был одобрен обеими палатами конгресса, сообщает Би-би-си.

Это уже четвертая временная мера по преодолению «шатдауна» с октября прошлого года, поскольку законодатели не могут прийти к консенсусу в вопросе долговременного бюджета.

Ожидается, что правительство во вторник возобновит работу. Тысячи федеральных служащих, которые были отправлены во временный неоплачиваемый отпуск, вздохнули с облегчением.

Напомним, сенат США вечером в пятницу, 19 января, не принял проект временного финансирования федерального правительства. Его целью было избежание так называемого «шатдауна» (government shutdown) – временной приостановки работы органов власти и госучреждений за отсутствия финансирования.