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Чешское правительство согласилось вдвое увеличить квоты на прием работников из Украины – до 19 600 в год, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий, передает Европейская правда.

«По предложению МИД Чехии правительство сегодня решило увеличить выдачу разрешений на работу для работников из Украины с 9600 до 19 600 в год», - написал он, отметив, что это реакция правительства на проблемы работодателей касательно нехватки рабочей силы.

По его словам, план правительства будет также применяться в меньшей степени для работников из Монголии и Филиппин.

Агентство Reuters отмечает, что решение об увеличении квоты на доступ к чешскому рынку труда с 9,600 в прошлом году (и с 3,800 еще раньше) контрастирует с враждебностью в отношении искателей убежища, преимущественно из мусульманских стран, которых многие чехи считают угрозой безопасности.

Сообщается, что Чешская Республика имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском Союзе – 2,3% в соответствии с методологией Евростата. Однако местные компании считают дефицит рабочей силы самой большой проблемой.

Напомним, в прошлом году правительство Чехии приняло решение об увеличении количества квот для местных компаний на прием работников из Украины.

 
ForUm

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