Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 млрд долл.



Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

«На сегодняшний день есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме 7,2 млрд долл., есть также обязательства Министерства финансов перед международным валютным фондом в сумме 4,9 млрд долл. То есть в целом обязательства перед МВФ 12,1 млрд долл.», - приводит слова Чурия УНИАН.

Зампредседателя НБУ отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 миллиардов долларов. При этом общая сумма обязательств НБУ составляет 9,1 миллиарда долларов. Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой и центробанком Швейцарии. По словам Чурия, таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют 9,7 миллиардов долларов.

Напомним, ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП. Национальный банк Украины рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл. Ожидается, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и Президент Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23-26 января обсудят необходимые реформы в Украине для выделения стране следующего кредитного транша в рамках программы сотрудничества.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

