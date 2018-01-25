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В 2018-2020 годах правительство и Национальный банк Украины должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долл., сообщает пресс-служба НБУ.

«Поэтому, по мнению Нацбанка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важным является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что ожидают в этом году поступления около 2 млрд долл. от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка.

Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 млрд долл. 
ForUm

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