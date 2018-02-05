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На станции метро «Арсенальная» в Киеве задержали двух молодых парней в нетрезвом состоянии, которые избили полицейского. Об этом сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

«На днях на метро «Арсенальная» задержали двух пьяных парней за избиение полицейского при исполнении служебных обязанностей. Почему так произошло? А потому, что гости столицы, которые всю ночь «фестивалили», решили попасть на станцию метрополитена до ее открытия», - написал он в Facebook. 

Оба задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Крищенко сообщил, что в прошлом году зарегистрировано 103 факта угроз или насилия в отношении сотрудников полиции, 51 правонарушитель уже выслушал приговор суда.
ForUm

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