Дочь экс-генпрокурора Виктора Шокина Алина, которая является гражданкой США, намерена подать в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена, который назвал ее отца «сукиным сыном». Об этом она сообщила в Twitter.

«Обдумала ситуацию с речью экс-вице-Президента Байдена, в котором он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд чтобы защитить достоинство моих родных и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом», - написала она.

В свою очередь журналист Александр Зуб на своей странице в Facebook сообщил, что иск будет подан в юрисдикции США.

Напомним, выступая в Совете по международным отношениям США, Байден назвал Шокина «сукиным сыном».

«Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов. Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен», - сказал он.