Члены Кабинета Министров (премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры и министры) не получили премию по результатам работы в 2017 году. Об этом говорится в ответах министерств и Секретариата правительства на запросы Українських Новин.

Согласно им, членам Кабмина соответствующая премия за 2017 год не начислялась и не выплачивалась.

В то же время за декабрь 2017 года премия первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива составила 2 496,27 гривен, вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко - 8 559,5 гривен, вице-премьер-министра Павла Розенко - 3 570 гривен, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе - 7 257,46 гривен, вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко - 3 570 гривен, вице-премьер-министра Владимира Кистиона - 6 630 гривен, министра Кабинета Министров Александра Саенко - 10 200 гривен, министра культуры Евгения Нищука - 16 640 гривен, министра инфраструктуры Владимира Омеляна - 16 000 гривен, министра иностранных дел Павла Климкина - 9 600 гривны, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша - 15 200 гривны, министр молодежи и спорта Игорь Жданов - 1 280 гривен.

Остальные министры, а также премьер-министр Владимир Гройсман премию в декабре не получали.