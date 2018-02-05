Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

«Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку», - написал он в Twitter.

Щойно Президент України @poroshenko вніс подання на членів Центральної виборчої комісії до Парламенту @verkhovna_rada. Я невідкладно дав доручення відправити усі документи кандидатів у члени #ЦВК на спецперевірку. Щоб зняти усі інтриги публікую текст подання. pic.twitter.com/riuXv0iC6q — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 февраля 2018 г.





«Чтобы снять все интриги публикую текст представления», - добавил спикер парламента.

Как сообщал ForUm, 23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.