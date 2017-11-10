Трое боевиков террористической организации «ДНР» заочно приговорены к пожизненному лишению свободы за убийство 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Как сообщили ForUm’у в пресс-служба прокуратуры Донецкой области, соответствующее решение вынес Дзержинский городской суд.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 22 по 28 июля 2014 группа неустановленных лиц по предварительному сговору с участниками незаконных вооруженных формирований Погодиным В., Москалевым Ю. и Сухомлиновым М., находясь в с. Горбачево-Михайловка Пролетарского района Донецка, незаконно лишили свободы 16-летнего Чубенко.

Фото: Лариса Сарган

28 июля трое вышеназванных боевиков, решив убить похищенного юношу, подвели его к заранее вырытой в земле траншее, поставили на колени лицом к ней и поочередно совершили 3 выстрела в область головы потерпевшего. Вследствие полученных огнестрельных ранений Степан Чубенко погиб на месте.

При активном вмешательстве матери тело погибшего с временно оккупированной территории Донецкой области доставили в Краматорск, где в рамках расследования уголовного производства по п. 3, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины проведен ряд судебных экспертиз и собраны доказательства вины боевиков в убийстве юноши.

С целью привлечения указанных лиц к уголовной ответственности, Краматорска местная прокуратура воспользовалась новеллами УПК Украины относительно проведения специального судебного разбирательства, на что получила соответствующее решение суда.

«После двух лет судебных слушаний по делу об убийстве Степана Чубенко вынесен приговор. Дзержинский городской суд полностью поддержав позицию прокуратуры, приговорил трех обвиняемых к пожизненному лишению свободы», - резюмировали в прокуратуре.