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Протестные акции возле пунктов пропуска на украинско-польской границе во Львовской и Волынской областях завершились, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Сегодня, 3 февраля, жители приграничных районов Львовщины перекрыли дороги вблизи трех пунктов пропуска на украинско-польской границе - «Шегини», «Рава-Русская» и «Краковец». Кроме того, было перекрыто движение вблизи пропуска «Ягодин» на Волыни. Граждане таким образом выражали недовольство по поводу введения налоговых ограничений на ввоз товаров из-за рубежа. Правоохранители обеспечили правопорядок во время протестных акций», – говорится в сообщении.

По данным МВД, блокирование движения транспортных средств на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Старовойтово на Волыни, а это около 1 км от пункта пропуска через границу «Ягодин», началось в 09:40. Участие в блокировании принимали 30 человек.

Впоследствии, около 10:20 было перекрыто движение транспорта вблизи пункта пропуска «Шегини». 12 человек непрерывно переходили пешеходный переход на автодороге в селе Шегини Мостиского района Львовской области. Около 13:00 блокирование завершилось и движение автотранспорта было возобновлено.

В 11:03 в селе Рата Жолковского района Львовщины, что у пункта пропуска через границу «Рава-Русская», движение транспорта перекрыли 40 человек. Перекрытие завершилось в 15:00.

Третье место на Львовщине, где жители приграничных районов выражали свой протест против налоговых ограничений, блокируя движение транспортных средств перед границей, стал пункт пропуска «Краковец» в селе Наконечное. Блокировка началась в 13:20 и завершилось около 14:00.

В МВД подчеркнули, что патрульные полицейские Львовской и Волынской областей обеспечили общественную безопасность. «Правоохранители поддерживали диалог с протестующими, чтобы избежать конфликта между ними и людьми, которые хотят пересечь границу», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром протестующие заблокировали пункты пропуска в Раве-Русской и Шегинях на границе с Польшей на Львовщине.
ForUm

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