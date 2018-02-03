По состоянию на 13:00 перед пунктом пропуска «Шегини - Медика» протестная акция граждан завершилась, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Отмечается, что движение транспортных средств полностью восстановлено, пункт пропуска работает в штатном режиме.
Сейчас протестная акция еще продолжается перед пунктом пропуска «Рава-Русская - Гребенне».
Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром протестующие заблокировали пункты пропуска в Раве-Русской и Шегинях на границе с Польшей на Львовщине.
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