За прошедшие сутки зафиксированы 4 обстрелы оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.
По данным пресс-центра штаба АТО, основная огневая активность боевиков российско-оккупационных войск наблюдалась вчера в светлое время суток. Агрессор продолжал применять минометы и пехотное вооружение.
«По уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения», - говорится в сводке.
На донецком направлении противник почти 3 часа с небольшим перерывом обстреливал позиции украинских военных из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На юге донецкой области враг нарушал режим тишины из 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединский и Павлополь.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время