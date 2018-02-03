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За прошедшие сутки зафиксированы 4 обстрелы оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

По данным пресс-центра штаба АТО, основная огневая активность боевиков российско-оккупационных войск наблюдалась вчера в светлое время суток. Агрессор продолжал применять минометы и пехотное вооружение.

«По уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве  погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения», - говорится в сводке.  

На донецком направлении противник почти 3 часа с небольшим перерывом обстреливал позиции украинских военных из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На юге донецкой области враг нарушал режим тишины из 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединский и Павлополь.

  
ForUm

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