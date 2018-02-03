Новая ядерная доктрина США снимает с Вашингтона ответственность за любые действия на международной арене, так как позволяет вольно толковать любые события в мире, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.



«Текст доктрины снимает всякую ответственность с руководства Штатов за любые действия, ведь в этом документе даны слишком большие возможности для вольной интерпретации событий на международной арене и ситуации во внутренних делах суверенных стран», — заявил Бондарев РИА Новости.

По его словам, в доктрине американцы «нигде не представили четких пояснений, собственных критериев «угрозы» или «чрезвычайных обстоятельств».

«Правда, не думаю, что политическое руководство этой ныне разобщенной страны настолько неразумно, чтобы от громких заявлений переходить к действию», — сказал Бондарев.

По словам сенатора, в новой доктрине, в отличие от предыдущих, Вашингтон скорректировал тактику — «намерения озвучивает более смело, однако ищет для них приглядные обоснования».

«Что значит, например, допустимость превентивного ядерного удара? А ядерный ответ на массированную неядерную угрозу, применение оружия массового поражения в чрезвычайных обстоятельствах? Слишком расплывчато, чтобы апеллировать к таким понятиям», — заявил Бондарев.

Он считает неслучайным акцент доктрины на том, что ни к РФ, ни к КНР США не намерены относиться как к противнику. «Конечно, в открытый конфликт с двумя ведущими мировыми державами американцы не полезут. Не исключено, что Штаты продолжат экспансию на территории маленьких сырьевых государств, чтобы зарабатывать на экспорте оружия, контроле за нефтяными котировками, использовании человеческого капитала в своих интересах», — полагает сенатор.

«Ядерная доктрина США демонстрирует, кто подлинный агрессор мирового масштаба», — добавил Бондарев.

Напомним, 2 февраля министерство обороны США опубликовало Обзор ядерной политики страны. В нем говорится, что Россия и Китай пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств и «ведут себя все более агрессивно». Исходя из этого, правительство США выделило дополнительные средства на обновление ядерного потенциала страны.

