Объявленный в розыск бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Корнейчук явился в ГПУ. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Корнейчук явился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок», - написала она в Facebook.
Напомним, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении и о розыске Корнейчука.
«Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться в ГПУ, что повлияет на квалификацию его преступления», - сказал Луценко.
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