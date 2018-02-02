Объявленный в розыск бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Корнейчук явился в ГПУ. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Корнейчук явился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок», - написала она в Facebook.

Напомним, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении и о розыске Корнейчука.

«Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться в ГПУ, что повлияет на квалификацию его преступления», - сказал Луценко.