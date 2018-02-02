В центре Киева активисты демонтировали крест, который установили представители УПЦ Московского патриархата
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Крест был установлен на улице Золотоворотской, напротив здания Государственной пограничной службы.
Активисты считают, что крест был установлен незаконно и если не обращать внимания на эту ситуацию, то вскоре на этом месте появится очередной МАФ Московского патриархата. Они также ссылаются на слова представителей киевской власти, по которым такие сооружения являются незаконными.
Завтра, 3 февраля, активисты обещают начать демонтаж МАФа Московского патриархата на Десятинной.
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