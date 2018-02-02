Больше всего украинцы выезжают на заработки в Польшу, Россию и Италию.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.

«В Украине в последние несколько лет усилилась как внутренняя, так и внешняя трудовая миграция, что, среди прочих факторов, было обусловлено военной агрессией, макроэкономическим кризисом и ухудшением благосостояния домохозяйств, высоким уровнем молодежной безработицы», - отмечается в нем.

Больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию.

Причем в последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли на фоне роста экономики Польши, упрощения правил трудоустройства, предоставления ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имеющих карту поляка, упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС.

«Зато миграция в Россию уменьшилась, в том числе из-за сложных межгосударственных отношений», - подчеркнули в Нацбанке.

В частности, по данным Eurostat, 87% видов на жительство, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, им предоставила Польша.

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных Польшей в первом полугодии 2017 года, получили украинские граждане.

При этом НБУ подчеркивает, что миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу.

Дополнительным риском активизации трудовой миграции из Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом.