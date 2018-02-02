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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Государственной фискальной службе и Антимонопольному комитету разобраться с ценообразованием на рынке топлива и выяснить причины роста стоимости горючего. Об этом глава правительства сообщил во время брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Я обеспокоен тем, что происходит с ценами на горючее, - сказал Гройсман. - Я поручил ГФС проанализировать, по какой цене завозят топливо, по какой продают, какая маржа. Считаю, что ГФС совместно с Антимонопольным комитетом должны сделать этот вопрос публичным. Выйдите и объясните - как формируется цена на топливо, и почему она стала такой... Разберемся с причинами, и дальше будем думать, как это обуздать».

Напомним, с 30 по 31 января розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 0,1-1 грн/л.  
ForUm

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