Генеральная прокуратура не имеет отношения к закрытию дел против бизнесмена и экс-министра Николая Злочевского, поскольку все производства передала в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом заявил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему, по какому делу приезжал в Украину Злочевский, Луценко отметил, что не знает, почему приезжал бизнесмен и узнал об этом из СМИ.

Однако, по его словам, это стало возможностью «для внесения ясности» по уголовным производствам, открытым против него.

«В декабре 2015-январе 2016 годов Генпрокуратура передала все дела по действиям вокруг бизнеса Злочевского, а также о деятельности его как министра украинского правительства по требованию Национального антикоррупционного бюро», - сказал Луценко.

Он добавил, что НАБУ вправе истребовать в интересах собственного следствия любое уголовное производство из других органов.

По его словам, эти дела были переданы бюро. А в 2017 году Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла против Злочевского одно из них, а именно, злоупотребление служебными лицами Минэкологии при выдаче специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям.

Глава ГПУ отметил, что другие производства до сих пор находятся в расследовании НАБУ.

«Поэтому, надеюсь, что хотя бы сейчас, все те скунсы, которые полтора года говорили, что Луценко виноват в закрытии дел против Злочевского, разберутся и обратят свое внимание на положительные моменты в деятельности Генпрокуратуры», - заявил Луценко.

«К чему-к чему, но к закрытию дел или к длительному расследованию производств по Злочевскому, ГПУ не имеет никакого отношения», - добавил он.

Генпрокурор также рассказал, что в июле 2016 года по материалам государственной фискальной службы его ведомством было открыто новое производство по уклонению от налогов одной из подконтрольных Злочевскому фирм.

По его словам, в ходе этого дела обвинения предъявили бухгалтеру, которая использовала фиктивные фирмы для уклонения от налогов, а позже в госбюджет было возвращено 200 миллионов гривен.

Луценко добавил, что ГПУ «сделала все, что могла сделать в своей части, а все остальное находится в руках антикоррупционного бюро».

Как известно, Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовала ГПУ.

В январе 2015 ГПУ объявила Злочевского в розыск.

Ранее сообщалось, что Злочевский встречался с Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал.

После этой встречи осенью прошлого года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с запросом от ГПУ.

Международная энергетическая группа Burisma с активами в Украине сообщила о закрытии всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.