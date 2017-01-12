Международная энергетическая группа Burisma с активами в Украине сообщила о закрытии всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Это решение - результат взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group», - говорится в сообщении.

«Чтобы снять все проблемные вопросы вокруг деятельности компании и продолжать обеспечивать Украину природным газом, основываясь на принципах открытости и прозрачности, компания пошла на беспрецедентные шаги в бизнес сообществе Украины. Burisma Group стала первой компанией в Украине, предоставившей гарантии того, что если в процессе следствия будут выявлены нарушения, компания гарантирует выплату всех необходимых платежей», - добавили в компании.

Ранее Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против Николая Злочевского и снять его с розыска. ГПУ выполнила соответствующее постановление суда.

Эти выводы полностью подтверждаются решением Британского суда от 21 января 2015 года и выводами эксперта по результатам проведения судебно-экономической экспертизы от 6 февраля 2015 года. После рассмотрения деятельности Злочевского в Украине за период с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение в его пользу и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика, отметили в Burisma.

Независимый директор Burisma Александр Квасьневский считает, что данным решением Украина «демонстрирует зрелость демократии, когда политика не оказывает воздействия на судебные решения».

«Завершение всех процессуальных действий вокруг Burisma Group позволит более интенсивно наращивать производство, увеличивать инвестиции в добычу, рассматривать привлечение международных компаний в Украину, выполнять социальные и инвестиционные обязательства, а также своевременно и в полном объеме отчислять все необходимые платежи в бюджет. Это большой шаг вперед для Украины в целом и Burisma Group, в частности», - цитирует пресс-служба компании Злочевского.

Напомним, осенью 2016 года Злочевского сняли с международного розыска.