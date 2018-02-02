Решение о закрытии уголовного производства по так называемому делу о незаконной выдаче лицензий фирмам бывшего министра экологии Николая Злочевского в августе 2017 года приняли в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

«Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Не было получено органом следствия достаточных данных - как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не подтвержден факт преступления», - сказал Холодницкий, сообщает Радио Свобода.

Закрытое Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовное производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010-2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным с тогдашним министром экологии Николай Злочевским.

«Решение это принято антикоррупционной прокуратурой, мы этого не скрываем и мы не будем кивать на кого-то другого», - добавил он.

На уточняющий вопрос, соглашались ли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые расследовали это дело, с решением прокуроров по закрытию производства, Холодницкий ответил: «УПК не требует согласования детективов при принятии прокурором решения».

Напомним, Генеральная прокуратура объявила Злочевского в розыск в январе 2015 года.

Осенью 2016 года Злочевского сняли с международного розыска.

В январе 2017 года международная энергетическая группа Burisma с активами в Украине сообщила о закрытии всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.