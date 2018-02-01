Министерство образования и науки не отменяло родительские комитеты в школах, но планирует через закон изменить правила их создания, сообщает пресс-служба Минобразования.

«МОН в пределах своих законных полномочий не имело и не имеет отношения к созданию или не созданию в учреждениях общего среднего образования органов родительского самоуправления (родительских комитетов)», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что приказы, утратившие силу (№ 440 и 205), были составляющей «старого» законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм. К тому же, полномочий у министерства на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского или ученического самоуправления нет.

В МОН пояснили, что Закон Украины «Об образовании» однозначно определяет наличие органа родительского самоуправления как одного из органов управления учреждением. «Учитывая, что указанный Закон является рамочным и касается всех составляющих образования, необходима имплементация его положений. В частности, в новом Законе «Об общем среднем образовании» будет детализирован порядок создания органа родительского самоуправления и его отношений и взаимодействия со школой и ее учредителем (местными органами самоуправления). Министерство уже работает над написанием соответствующего закона и планирует подать его на рассмотрение Верховной Рады в этом году», – подчеркнули в ведомстве.

«Однако сегодня решение о создании родительских и/или ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает само заведение на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей или соискателей образования. Именно это должен изменить новый Закон «Об общем среднем образовании», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649, который отменяет деятельность родительских комитетов в школах.