Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649, который отменяет деятельность родительских комитетов в школах.

Приказ был подписан 21 декабря 2017 года, это подтверждает ответ Минобразования на запрос общественного активиста Виталия Фурманюка.

Согласно подписанному министром приказу, распоряжение от 2 июня 2004 года №440 «Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (советы)» утрачивает свою силу.

Отмененным положением о родительском комитете определялось, что он подчиняется и подотчетен общешкольным родительским собраниям. Срок полномочий комитета – один год (или ротация состава комитета проводится ежегодно на треть).

В состав комитета должен входитити заместитель руководителя общеобразовательного учреждения по воспитательной работе, а решения организации имели рекомендательный характер, сообщает УНИАН.

Комитет должен помогать школе совершенствовать условия образовательного процесса, защищать законные права и интересы учащихся, организовывать и проводить общешкольные мероприятия.

«Предвижу, что многие педагоги и родители будут критиковать Лилию Михайловну за это решение, но она сделала важный и смелый шаг в борьбе с коррупцией и нарушениями прав в учреждениях образования. Ибо именно решениями «Родительских Комитетов» администрации заведений оправдывают сбор неучтенных наличных средств, наем охраны и даже отчисление детей из учреждений», – написал общественный активист Виталий Фурманюк на Facebook.

Отмена деятельности родительского комитета, а также изменения в порядке приема детей в 1 класс общеобразовательных учебных заведений приняты согласно новому закону «Об образовании».