Город Смела Черкасской области остался без отопления: котельным отключили газ.
Об этом сообщается на сайте горсовета.
«1 февраля, по указанию ОАО «Черкассыгаз» в городе отключили от газа все котельные», - сообщили в горсовете.
Напомним, 30 января пресс-служба «Киевоблгаза» сообщила, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич отключили от газоснабжения.
В декабре судья Приднепровского районного суда Черкасс отпустил на поруки нардепа Ивана Фурсина одного из основателей ООО «Смелаэнергоинвест», подозреваемого в хищении средств потребителей за услуги по поставке тепловой энергии
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