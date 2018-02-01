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Город Смела Черкасской области остался без отопления: котельным отключили газ.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

«1 февраля, по указанию ОАО «Черкассыгаз» в городе отключили от газа все котельные», - сообщили в горсовете.

Напомним, 30 января пресс-служба «Киевоблгаза» сообщила, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич отключили от газоснабжения.

В декабре судья Приднепровского районного суда Черкасс отпустил на поруки нардепа Ивана Фурсина одного из основателей ООО «Смелаэнергоинвест», подозреваемого в хищении средств потребителей за услуги по поставке тепловой энергии
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