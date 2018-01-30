также в разделеОбщество
30 января. Картина дня 25
В «Борисполе» задержали вербовщика террористов 17
Луценко: Публичность конфликта ГПУ и НАБУ была ошибкой 35
В Сухопутных войсках стартовали сборы резервистов 35
Украина снова прекратила подачу воды в оккупированный Луганск 56
Гиркин заявляет, что ему «ни тепло, ни холодно» от решения суда по MH17 79
Обнародовано видео испытаний украинской крылатой ракеты 39
Луценко заявил, что отдохнул на Сейшелах «без излишеств» 35
Минрегион обвинил Минфин в блокировании возмещения субсидий 28
В Ивано-Франковске кран упал на автомобиль, погибли 2 человека 43
Антимайдановцу «Топазу» дали 8 лет тюрьмы 56
Документы на имущество «Межигорья» передали АРМА 35
В Украине успешно испытали отечественную крылатую ракету 116
СБУ разоблачила аферу с землей на побережье Азовского моря 92
СМИ: План Левочкина-Столара по захвату ГПЗКУ близок к победе 104
Суд отменил домашний арест для фигуранта дела Княжичей 26
Больше, чем предупреждение: В Украине прокомментировали «кремлевский доклад» 65
Дело МН17: Гиркин должен выплатить $400 миллионов родственникам жертв 96

Сегодня, 30 января, из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения, сообщает пресс-служба ПАО «Киевоблгаз».

Отмечается, что по состоянию на 30 января НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей Славутичв необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности.

«Согласно постановлению НКРЭКУ №2494 от 30.09.2015 г. ПАО «Киевоблгаз» осуществляет распределение природного газа потребителям, в том числе производителям тепловой энергии, исключительно при наличии у них подтвержденных объемов (лимитов) природного газа на соответствующий расчетный период в соответствии с заключенным договором поставки. Из-за отсутствия у КП УЖКХ города Славутич подтвержденных НАК «Нафтогаз Украины» объемов природного газа на январь 2018 года, ПАО «Киевоблгаз» не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что, учитывая такие обстоятельства ПАО «Киевоблгаз» вынужден был прекратить газоснабжение для потребителей Славутича, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство.

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги