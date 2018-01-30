Сегодня, 30 января, из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения, сообщает пресс-служба ПАО «Киевоблгаз».

Отмечается, что по состоянию на 30 января НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей Славутичв необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности.

«Согласно постановлению НКРЭКУ №2494 от 30.09.2015 г. ПАО «Киевоблгаз» осуществляет распределение природного газа потребителям, в том числе производителям тепловой энергии, исключительно при наличии у них подтвержденных объемов (лимитов) природного газа на соответствующий расчетный период в соответствии с заключенным договором поставки. Из-за отсутствия у КП УЖКХ города Славутич подтвержденных НАК «Нафтогаз Украины» объемов природного газа на январь 2018 года, ПАО «Киевоблгаз» не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что, учитывая такие обстоятельства ПАО «Киевоблгаз» вынужден был прекратить газоснабжение для потребителей Славутича, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство.