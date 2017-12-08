Судья Приднепровского районного суда Черкасс отпустил на поруки нардепа Ивана Фурсина одного из основателей ООО «Смелаэнергоинвест», подозреваемого в хищении средств. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«В четверг, 7 декабря, в Приднепровском районном суде Черкассы отказано в удовлетворении ходатайства следователя, согласованного прокурором, об избрании подозреваемому в организации преступной схемы по присвоению средств, полученных от потребителей за поставку тепловой энергии ООО «Смелаэнергоинвест» (один из основателей общества) меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба в размере 38 млн 530 тыс. грн.

Следственный судья подозреваемому избрал меру пресечения в виде личного поручительства нардепа Ивана Фурсина», - написала она в Facebook.

Прокурор внес на указанное судебное решение апелляционную жалобу.

Сарган сообщила, что 5 декабря правоохранители задержали основателя ООО «Смелаэнергоинвест», который подозревается в присвоении средств потребителей за услуги по поставке тепловой энергии в общей сумме более 38 млн 500 тыс. грн, что привело к необеспечению жителей Смелы теплом и срыву отопительного сезона из-за отключения части котельных.

Указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества, вверенного лицу, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины.