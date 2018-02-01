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Министерство образования и науки Украины полностью приняло рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи Закона «Об образовании» и соглашается, что переходный период для имплементации данной статьи должен быть продлен до 2023 года. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич во время встречи с послом Румынии Кристиан-Леоном Цуркану, сообщает пресс-служба МОН.

«Мы благодарны Венецианской комиссии за оперативную и профессиональную работу и готовы имплементировать данные рекомендации. Здесь важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран, наше первое задание - дать каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи, а также, чтобы при этом учитывались особенности обучения для национальных общин разных языковых групп», - пояснила Гриневич.

Она добавила, что Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи.

Напомним, 11 декабря 2016 года Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации по закону об образовании.

Комиссия рекомендует Украине продлить переходный период для применения языковой статьи закона.

Сейчас закон определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.
ForUm

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