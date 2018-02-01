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Российские регионы, в которых в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу, должны обратить внимание на распространение саранчи, чтобы она не прилетела на футбольные поля и не вызвала мировой скандал, заявил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал. Весь мир приедет к нам на территорию, футбольные поля — зеленые. Саранча любит там, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут», — сказал Чекмарев, передает РИА Новости.

Эти слова главы департамента вызвали смех в зале. «Вот вам смешно, а знаете, насколько ответственно? И позорно будет. Около миллиона гектаров саранчи (пораженных саранчой – ред.) сегодня уже обнаружено — это Волгоград, это Астрахань, ряд других южных регионов. Поэтому нужно обратить внимание», — добавил он.

Чекмарев также призвал обратить внимание на культуру земледелия в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. «Культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшей для того чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом, особенно там, где будут гости со всего мира. Это наша с вами ответственность», — подчеркнул глава департамента.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону.
 
ForUm

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